الخارجية الفلسطينية ترحب بقرار الجنائية الدولية فتح تحقيق بشأن الجرائم في فلسطين – موقع قناة المنار – لبنان
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March 3 2021 - 17:12

الخارجية الفلسطينية ترحب بقرار الجنائية الدولية فتح تحقيق بشأن الجرائم في فلسطين

منذ 28 mins 3 March، 2021
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