وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية : 64 شخصاً حتى الآن قضوا جرّاء الإعصار المدمر الذي ضرب شرق ليبيا – موقع قناة المنار – لبنان
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September 24 2023 - 22:58

وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية : 64 شخصاً حتى الآن قضوا جرّاء الإعصار المدمر الذي ضرب شرق ليبيا

منذ 2 ساعة 24 September، 2023
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