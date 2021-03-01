استهداف مستعمرة “بيت ايل” بالعبوات والزجاجات الحارقة

تمكن شبان فلسطينيون في ساعة متأخرة من الليلة الماضية من استهداف مستوطنة “بيت ايل” شمالي رام الله بالعبوات والزجاجات الحارقة.

وذكرت مصادر فلسطينية أن”4 زجاجات حارقة وعبوة أنبوبية ألقيت صوب الجهة الغربية من المستوطنة”.

وسقطت الزجاجات الحارقة قرب أحد منازل المستوطنة دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

يأتي ذلك بعد يوم من إلقاء زجاجتين حارقتين باتجاه ذات المستوطنة عبر مركبة فلسطينية مرت من المكان، كما ألقيت عبوة ناسفة قبل أيام على نفس المنطقة.

وكان يوم أمس الأحد حافلاً بالأحداث واعتداءات المستوطنين على المواطنين وممتلكاتهم في عدة مناطق في الضفة والقدس.

كما لقي مستوطن مصرعه مساء أمس الأحد، دهساً بحافلة مواطن فلسطيني تعرض لهجوم من عشرات المستوطنين في مدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر عبرية أنَّ القتيل (30 عاماً) هو أحد أعضاء الجماعات الاستيطانية المتطرفة التي تشن هجمات منظمة على المقدسيين.

وتمكن السائق، وهو المقدسي إبراهيم نافذ حامد من سكان حي وادي الجوز، من تخليص نفسه من هجوم المستوطنين والانسحاب من المكان بعد تضرر حافلته، لكن قوات الاحتلال اعتقلته لاحقاً حيث أصيب برضوض.

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام