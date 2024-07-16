اعلام العدو: إصابة ثلاثة مستوطنين بنيران جيش الاحتلال خلال تشخيص خاطىء لسيارة عند حاجز بيت إيل والإصابات بين متوسطة وخفيفة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 16 2024 - 01:26

اعلام العدو: إصابة ثلاثة مستوطنين بنيران جيش الاحتلال خلال تشخيص خاطىء لسيارة عند حاجز بيت إيل والإصابات بين متوسطة وخفيفة

منذ 41 mins 16 July، 2024
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