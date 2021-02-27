النائب هاشم: ما حصل على الشاطىء من تلوث يستدعي تحركا ليتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته

رأى عضو كتلة التنمية والتحرير النائب الدكتور قاسم هاشم أن التهديدات والمناورات الاسرائيلية في الأيام الأخيرة تعبر عن الطبيعة العدوانية لهذا الكيان، واكد ان معادلة توازن الرعب والردع التي وضعت حدا لهذا العقل المغامر.

وقال في تصريح بعد جولة في المنطقة الحدودية: ان ما يحصل هو تنصل هذا العدو من كل المواثيق والقرارات الدولية لان هذا العالم ومنظماته الدولية يتعاطى مع العدو الاسرائيلي كاستثناء.

ولفت ان “ما حصل على الشاطىء الجنوبي من تلوث، يستدعي تحركا ليتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته ازاء هذا الاعتداء على مياهنا وبيئتنا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام