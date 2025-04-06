النائب هاشم: استمرار الممارسات الاسرائيلية تتحمل مسؤوليته الإدارة الأميركية ولجنة المراقبة

اعتبر عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم أن “ما اقدم عليه العدو الاسرائيلي صباح اليوم من اعمال تجريف في منطقة بركة النقار خارج الجزء المحتل من مزارع شبعا، هو انتهاك للسيادة الوطنية وخرق لاتفاق وقف النار والقرار الدولي، ويؤكد هذا الاعتداء الذي يتكرر على طول الحدود النوايا العدوانية والاطماع الدائمة للعدو الاسرائيلي في وطننا وخاصة في المناطق الحدودية”.

وقال في بيان: “يأتي هذا الاعتداء الجديد والذي لم يتوقف رغم اتفاق وقف العدوان متزامنا مع زيارة المبعوثة الاميركية اورتاغوس مع استمرار القصف اليومي على القرى الحدودية ليتناغم في ممارسة الضغط على وطننا، علها تستطيع التأثير، لكن مثل هذه الممارسات لن تصل بها الى اهدافها للانتقال الى اخضاع لبنان والقبول بمبدأ اللجان المدنية والغاية منها، لكن الموقف الوطني الموحد افشل هذه المحاولات”.

ورأى أن “استمرار الممارسات الاسرائيلية تتحمل مسؤوليته الدول الراعية ولجنة المراقبة وفي الاساس الادارة الاميركية لانها تحاول فرض ارادة تخدم المصلحة الاسرائيلية ولو على حساب سيادة وحقوق لبنان، مما يستدعي عدم التسليم الى ما لا نهاية بالرغبة والنية المشتركة الاميركية الاسرائيلية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام