النائب هاشم: أي دور تقوم به لجنة الإشراف لوضع حد للعدوانية الاسرائيلية؟

رأى عضوٍ كتلة “التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم ان “تصعيد العدو الاسرائيلي من اعتداءاته الجوية والبرية يؤكد استمرار الكيان الصهيوني بعدوانيته وعدم التزامه اتفاق وقف الاعمال العدوانية وقضمه اجزاء جديدة من الاراضي اللبنانية واستفزازات وصلت الى دخول المستوطنين والسياح الدينيين الى الاراضي اللبنانية، ثم اقدام العدو على ضم ما وصلت اليه اقدامهم الى الاجزاء المحتلة، ورغم كل ذلك لاذ الكثيرون بالصمت بل لم نسمع بأي تحرك سريع بعد ان توسعت مساحة الاعتداءات الجوية ليلا”.

وقال في بيان: “السؤال الطبيعي بعد هذه التطورات والتي تزداد وتيرتها يوما بعد يوم، اي دور لجنة الاشراف تقوم به لوضع حد للعدوانية الاسرائيلية ام انها تكتفي بتأمين الغطاء والذرائع للاسرائيلي ليستهدف لبنان تمهيدا لاملاءات وشروط تتوافق مع مستجدات وتطورات تجري في سوريا والمنطقة؟”

وختم: “لا يجوز ان تكتفي الحكومة اللبنانية بالتفرج وكأن ما يحصل خارج حدود الوطن ولا يعني البعض لاكثر من سبب بعد ان سمعنا من البعض في الحكومة ما يبرر للعدو اعتداءاته وهذا مؤسف ويستدعي الاقلاع عنه فالسيادة والوطنية تبدأ من اخر حبة تراب من حدود الجنوب ومنها تشع علامات الكرامة الوطنية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام