أفغانستان تعلن رغبتها استيراد لقاح “سبوتنيك في” الروسي المضاد لكورونا – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
February 27 2021 - 11:32

أفغانستان تعلن رغبتها استيراد لقاح “سبوتنيك في” الروسي المضاد لكورونا

منذ 45 mins 27 February، 2021
علم افغانستان
أخبار دولية - افغانستان

 أعرب وزير الخارجية الأفغاني محمد حنيف أتمار، عن رغبة بلاده الحصول على لقاح “سبوتنيك في” الروسي المضاد لفيروس كورونا “كوفيد-19”. وقال أتمار، في مقابلة مع “سبوتنيك” السبت “نود الحصول على لقاح “سبوتنيك في” الروسي في أفغانستان”، مضيفا “من المتوقع عقد اجتماع قريبًا بين مسؤولي الصحة الأفغان والروس لمناقشة كيفية إدخال اللقاح إلى أفغانستان”.

وردا على سؤال حول إمكانية إنتاج أفغانستان لقاح “سبوتنيك في” داخل أراضيها كما فعلت العديد من الدول المستوردة بالفعل، قال وزير الخارجية الأفغاني “الأمر متروك للسلطات الصحية لاتخاذ القرار، لكن من الطبيعي أن نشجع إنتاج اللقاح داخل أراضينا”.

المصدر: سبوتنيك

التعليقات

ذات صلة