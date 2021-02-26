مقتل جندي صهيوني متأثرا بجروحه – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
February 26 2021 - 21:04

مقتل جندي صهيوني متأثرا بجروحه

منذ 24 mins 26 February، 2021
مقتل جندي صهيوني
عربي وإقليمي - كيان العدو

قتل جندي صهيوني الجمعة متأثرا بجراح أصيب بها عن طريق الخطأ في قاعدة لجيش العدو الاسرائيلي بغور الاردن المحتل.

وقالت مصادر صهيونية إن “الرقيب اول يوناتان غرانوت (22عاما) توفي اليوم في مستشفى هداسا عين كارم بالقد، متأثرا بالجراح الخطيرة التي أصيب بها من جراء تعرضه لنيران صديقة”.

وأضافت المصادر ان “الحادث وقع احدى قواعد الجيش بغور الأردن خلال قيام جندي اخر بتفريغ سلاحه وقررت عائلة الجندي المرحوم التبرع بأعضاء جسمه لغرض زراعتها”.

ولفتت المصادر الى ان “الشرطة تواصل تحقيقاتها في ملابسات وقوع الحادث، وسيتم نقل الأدلة في نهاية التحقيق الى النيابة العسكرية”.

المصدر: فلسطين اليوم

التعليقات

ذات صلة