مقتل جندي صهيوني متأثرا بجروحه

قتل جندي صهيوني الجمعة متأثرا بجراح أصيب بها عن طريق الخطأ في قاعدة لجيش العدو الاسرائيلي بغور الاردن المحتل.

وقالت مصادر صهيونية إن “الرقيب اول يوناتان غرانوت (22عاما) توفي اليوم في مستشفى هداسا عين كارم بالقد، متأثرا بالجراح الخطيرة التي أصيب بها من جراء تعرضه لنيران صديقة”.

وأضافت المصادر ان “الحادث وقع احدى قواعد الجيش بغور الأردن خلال قيام جندي اخر بتفريغ سلاحه وقررت عائلة الجندي المرحوم التبرع بأعضاء جسمه لغرض زراعتها”.

ولفتت المصادر الى ان “الشرطة تواصل تحقيقاتها في ملابسات وقوع الحادث، وسيتم نقل الأدلة في نهاية التحقيق الى النيابة العسكرية”.

المصدر: فلسطين اليوم