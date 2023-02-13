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February 13 2023 - 21:04

مصادر عبرية: مقتل جندي في عملية طعن عند حاجز شعفاط بالقدس

منذ 35 mins 13 February، 2023
مقتل صهيوني
عربي وإقليمي - فلسطين

أعلنت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية مقتل الجندي الذي أصيب في عملية حاجز شعفاط، متأثرا بجروح حرجة أصيب بها.

وكانت القناة العبرية الـ 14، أكدت مساء الإثنين، أن جنديا إسرائيليا أصيب بجروح خطيرة، في عملية طعن عند حاجز شعفاط شرقي القدس المحتلة.

و قالت قناة ريشت كان العبرية إن فلسطينياً طعن شرطيا من حرس الحدود على متن حافلة عند تفتيشها على حاجز شعفاط وأصابه بجروح خطيرة، و في تلك اللحظة أطلق شرطي النار تجاه المنفذ وأصابه وأصاب معه شرطي ثالث.

كما أكدت منظمة انقاذ بلا حدود في وقت سابق أن حالة الشرطي المصاب حرجة، بينما وصفت حالة الجندي المصاب بأنها حرجة جدا “ميؤوس منها”.

و اوضحت مصادر عبرية بأن منفذ عملية شعفاط يبلغ من العمر (13 عامًا) وهو من سكان المخيم.

شرطة الاحتلال الصهيوني شرطة الاحتلال

المصدر: فلسطين اليوم

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