مندوب ايران في جنيف: الطرف المنتهك للاتفاق النووي هو الذي يجب أن يعود الى التزاماته

صرح مندوب ايران الدائم لدى مكتب منظمة الامم المتحدة في جنيف اسماعيل بقائي هامانة أنه “ليست ايران التي خرجت من الاتفاق النووي وحرضت الآخرين على خرقه والقرار الاممي 2231 “، مؤكداً أن “الطرف المخطئ والمنتهك للاتفاق النووي هو الذي يجب ان يعود الى التزاماته”.

وقال بقائي هامانة، في تصريحه خلال الاجتماع رفيع المستوى لمؤتمر نزع السلاح ردا على التصريحات غير المنطقية للمسؤولين الغربيين في الاجتماع، إنه “قبل التوقع من ايران بصفتها الطرف المتضرر للعودة عن اجراءاتها التعويضية التي قامت بها وفقا لنص الاتفاق النووي وبعد خروج اميركا منه وعدم التزام الدول الاوروبية بصورة اساسية به، فإن الطرف المخطئ والمنتهك للاتفاق النووي هو الذي ينبغي ان يعود الى التزاماته”.

واشار الى المواقف الاخيرة لمسؤولي الجمهورية الاسلامية الايرانية في مختلف المستويات، مؤكداً أن طهران “ستتخذ الخطى العملية للعودة الى الاتزامات في حال مبادرة الطرف الاخر للعودة الى التزاماته” ، مضيفاً ان “الطلب من ايران الطرف الملتزم بالاتفاق النووي والتي قامت باجراءات تعويضية وفق نص الاتفاق النووي، بأن تلتزم بالاتفاق النووي لا يعد امراُ ظالماُ ومضللاً وغير مسؤول فقط بل يدل ايضا على نهج استعلائي ومتغطرس”.

واشار الى التصريحات الاخيرة لوزير الخارجية الاميركي وبعض مسؤولي الدول الاوروبية الذين طلبوا من ايران التنفيذ الكامل لالتزاماتها، قائلاً “من المضحك انكم تطلبون من ايران العودة للالتزام الكامل بتعهداتها، في حين انكم الان خارجين عن الاتفاق وناقضين لنصه بشكل سافر او انكم بمحاباتكم للمنتهك الرئيسي لم تعملوا بأي من التزاماتكم”.

المصدر: فارس