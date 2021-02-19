انطلاق عملية تلقيح الطواقم الطبية في مستشفى جبل عامل

بدأت اليوم حسب لائحة أولويات الخطة الوطنية، عملية تلقيح الفئة الأولى والثانية من العاملين الصحيين في مستشفى جبل عامل في قضاء صور.

وكان قد حضر صباح اليوم فريق مختص من شركة فايزر لإجراء التدريب اللازم للكادر التمريضي في مستشفى جبل عامل، في حضور مستشار وزير الصحة الدكتور رياض فضل الله ورئيس ‏طبابة قضاء صور الدكتور وسام غزال.

وصرح غزال بالمناسبة، فأوضح أن “شركة فايزر أنجزت تدريب الطواقم الطبية والتمريضية عبر إعطاء لمحة عامة عن طريقة تخزين اللقاح ونقله واستعماله وتسجيل الاسماء والمراقبة بعد اخذ اللقاح”.

ولفت الى أن”عملية التلقيح بدأت مع الطواقم الطبية في مستشفى جبل عامل والتي تصل الى قرابة 130 طعما، على أن تبدأ يوم الإثنين للمواطنين بدءا من كبار السن”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام