أمين عام الناتو: قررنا توسيع مهمتنا في العراق لتشمل تدريب القوات المسلحة العراقية لضمان عدم عودة تنظيم “داعش” – موقع قناة المنار – لبنان
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February 18 2021 - 18:02

أمين عام الناتو: قررنا توسيع مهمتنا في العراق لتشمل تدريب القوات المسلحة العراقية لضمان عدم عودة تنظيم “داعش”

منذ 20 mins 18 February، 2021
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