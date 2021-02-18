أمين عام الناتو: قررنا توسيع مهمتنا في العراق لتشمل تدريب القوات المسلحة العراقية لضمان عدم عودة تنظيم “داعش” – موقع قناة المنار – لبنان
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February 18 2021 - 18:02
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رئيس لجنة الصحة النيابية: لدعم المستشفيات الحكومية ورفع يد السياسيين عن تعيين مجالس الإدارة ووضع حد للهدر فيها
محكمة التمييز الجزائية تقبل نقل ملف التحقيق بانفجار المرفأ من القاضي فادي صوان وإحالته إلى قاض آخر
محكمة التمييز الجزائية: تعيين القاضي الذي سينظر في ملف إنفجار المرفأ يتم وفقا للمادة 360 من أصول المحاكمات الجزائية
النيابة العامة التمييزية توافق على إخلاء سبيل الموقوفين حسن قريطم ومحمد زياد العوف المدعى عليهما في جريمة انفجار المرفأ
الرئيس عون التقى وزيرة العدل وتأكيد على الإسراع في التدقيق الجنائي المالي لا سيما بعد أجوبة مصرف لبنان لوزارة المالية
الرئيس بري اتصل بوزير الداخلية وبحث معه في ضرورة إجراء الانتخابات النيابية الفرعية تطبيقا للمادة 41 من الدستور
الوزير محمد فهمي يؤكد للرئيس بري السير بإجراءات الانتخابات الفرعية كحد أقصى في آواخر شهر آذار / مارس المقبل
النائب قاسم هاشم: لا أمل لحل الأزمة الحكومية إلا بالمبادرة التي أطلقها الرئيس بري
النائب حسن عز الدين في اتصال بوزيري الإقتصاد والصناعة: للتعويض على المتضررين في المؤسسات التجارية المقفلة
المفتي الشيخ احمد قبلان: سنخوض معركة مصير طلاب لبنان في الخارج لينتصر العلم على الجهل والعدل على النفاق السياسي
وزير الداخلية اليمني: لمضاعفة الجهود الأمنية في مأرب ومساندة الجيش واللجان ومواكبة الانتصارات العسكرية بانتصارات أمنية
المبعوث الأممي الى اليمن: الدعم الدولي لحل النزاع في اليمن ضروري ومهم وعلى الأطراف المعنية تحديد أهدافها من المفاوضات
مارتن غريفيث: تحقيق تطلعات اليمنيين يكون من خلال عملية سياسية شاملة بقيادة يمنية تحت رعاية أممية وبدعم دولي
منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة: اليمن يتجه بسرعة تحو أسوأ مجاعة يشهدها العالم منذ عقود
الكرملين: بوتين وأردوغان يؤكدان خلال اتصال هاتفي الالتزام بمحاربة الإرهاب في سوريا
مستشار قائد الحرس الثوري الإيراني: إيران لم تسعى يوما للحرب وتمتلك مقومات دفاعية لردع أي اعتداء وستدافع بقوة ضد أي عدوان
العميد كوثري: سنعمل بتعهداتنا النووية المنصوص عليها في الاتفاق فقط في حال أوفت الأطراف الأخرى بشكل عملي وليس بالتصريحات
الشيخ روحاني: نأمل أن تلتزم إدارة بايدن بالقانون وتتراجع عن أخطاء إدارة ترامب لتتمكن إيران من التعاون مع دول العالم
ظريف: الاجراءات الطوعية ستتوقف في 21 شباط/فبراير وعلى الأطراف الأخرى في الاتفاق النووي العودة إلى تعهداتها
وزراء خارجية الدول الأوروبية الكبرى والولايات المتحدة يبحثون في باريس مسألة إعادة إحياء الاتفاق النووي الإيراني
الأرصاد الجوية في لبنان: الأمطار الغزيرة تعود يوم الجمعة والثلوج تلامس الـ 800 متر
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
اليونان تعلق حملة التلقيح ضد كورونا بسبب الثلوج
المعهد الإيطالي للأمراض المعدية يعطي تقييما إيجابيا للقاح "سبوتنيك
6 قتلى جراء حريق في منجم للذهب شرق الصين
الأرصاد الجوية في لبنان: الأمطار الغزيرة تعود غدا والثلوج تلامس ال800 متر
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
الأمين العام للأمم المتحدة: 10 دول فقط قامت بإعطاء 75% من جميع لقاحات كورونا وأكثر من 130 دولة لم تتلق جرعة واحدة
وزير الخارجية البريطاني: سنقترح قرارا على مجلس الأمن لوقف إطلاق النار بمناطق الصراعات لتنفيذ خطة للتطعيمات
منظمة الصحة العالمية: عدد الوفيات المسجلة بسبب عدوى فيروس كورونا انخفض بشكل كبير خلال الأسبوع الأخير
الخارجية الفرنسية: اجتماع الأحد بين وزير الخارجية الأمريكي والقوى الأوروبية بشأن ملف إيران النووي
وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر أمني: مسلحون يختطفون مئات التلامذة في نيجيريا
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
أمين عام الناتو: قررنا توسيع مهمتنا في العراق لتشمل تدريب القوات المسلحة العراقية لضمان عدم عودة تنظيم “داعش”
منذ 20 mins
18 February، 2021
أمين عام الناتو
داعش
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