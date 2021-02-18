رئيس لجنة الانتخابات الفلسطينية: ما جرى من تعديل بيانات لبعض الناخبين يعتبر جريمة

قال رئيس لجنة الانتخابات الفلسطينية حنا ناصر الخميس إن “ما حصل قبل يومين في بيانات الناخبين ليس اختراق ولكن قام بعض الأشخاص بالتدخل في سجل الناخبين وغيروا أمكان اقتراع بعض الأشخاص من مكان إلى آخر”.

وأكد ناصر أن “ما جرى من تعديل بيانات لبعض الناخبين يعتبر جريمة انتخابية”، وتابع “تمكنا من الوصول إلى الهواتف التي قامت بذلك وتم تقديمها إلى النائب العام”، ولفت الى أنه “لا يمكن أن نسكت على مثل هذه الجريمة”.

وأوضح ناصر أن “لجنة الانتخابات بأجهزتها تمكّنت من ضبط الموضوع ووقف هذه العمليات وتم معالجة الأمر بسرعة فائقة قبل الانتشار”.

المصدر: فلسطين اليوم