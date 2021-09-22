الجهاد الإسلامي : نجدد موقفنا الرافض للانتخابات دون التوافق على برنامج سياسي واضح

جددت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم الاربعاء 22/9/2021 ، التأكيد على موقفها السابق الرافض للانتخابات دون التوافق على برنامج سياسي واضح ومحدد يستند إلى مواجهة الاحتلال ووقف تغوله على شعبنا وأرضنا ومقدساتنا.

وقالت الحركة في بيان لها بعد إعلان السلطة في رام الله نيتها إجراء انتخابات محلية في عدد من القرى والبلدات “ان أي انتخابات في ظل الاحتلال يشكل ملهاة جديدة وهروباً من الاستحقاق الأهم وهو إعادة بناء المشروع الوطني وفق استراتيجية جديدة وشاملة لإدارة الصراع مع العدو من جهة، وتشكيل مرجعية وطنية لإدارة الشأن الداخلي، موضحةً ان الانتخابات مهما بالغ المتحدثون في إظهار أهميتها لن تحقق هذا الهدف.

وأشارت الحركة ان الظروف الراهنة، تستدعي من الجميع التركيز على كيفية التصدي للاحتلال وعدوانه، والذود عن أسرانا في سجون الاحتلال، والتصدي للاستيطان وحماية ما تبقى من الأرض، وإنهاء الحصار الظالم على فطاع غزة، والرد على جرائم الاحتلال في الضفة والقدس، وحماية وحدة الشعب الفلسطيني، ووقف تحكم الاحتلال بكل مفاصل الحياة والخدمات

واعتبرت الحركة ان الأولوية الأساسية لشعبنا، والحاجة الوطنية الأولى هي التحرر من الاحتلال، وهذا لن يتم إلا بالمقاومة وتصعيد الانتفاضة وتطويرها لا بالالتفاف عليها عبر المفاوضات والالتزامات الأمنية والسياسية وتعزيز الروابط الاقتصادية مع العدو.

المصدر: فلسطين اليوم