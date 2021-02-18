روسيا لا تستبعد إمكانية عقد لقاء جديد بصيغة موسكو بشأن أفغانستان

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا الخميس، أن بلادها لا تستبعد إمكانية عقد اجتماع جديد بصيغة موسكو بشأن أفغانستان.

وقالت زاخاروفا في إفادة صحفية “لاحقاً، لا نستبعد إمكانية عقد لقاء آخر بصيغة موسكو”، مشيرة إلى أن موسكو ، إذا لزم الأمر، ستكون مستعدة لتوفير منصة للحوار، إذا كانت الأطراف في المفاوضات مهتمة بذلك”.

هذا وأعلن المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى أفغانستان، زامير كابولوف، يوم الثلاثاء الماضي، أن لقاءً دولياً جديداً حول القضية الأفغانية قد يعقد في موسكو قبل نهاية شباط/فبراير الجاري، مشيراً إلى وجود اتفاق مبدئي مع المبعوث الأميركي الخاص إلى أفغانستان، زلماي خليل زاد، لعقد لقاء.

المصدر: سبوتنيك