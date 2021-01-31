التحكم المروري: قطع السير على تقاطع قصقص بيروت من قبل بعض المحتجين – موقع قناة المنار – لبنان
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January 31 2021 - 20:42
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الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة
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الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة
افغانستان: مقتل 14 عنصراً من القوات الافغانية في تفجير انتحاري بولاية ننغرهار وحركة طالبان تعلن مسؤوليتها
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة
افغانستان: مقتل 14 عنصراً من القوات الافغانية في تفجير انتحاري بولاية ننغرهار وحركة طالبان تعلن مسؤوليتها
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
التحكم المروري: قطع السير على تقاطع قصقص بيروت من قبل بعض المحتجين
منذ 39 mins
31 January، 2021
قطع الطرقات
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