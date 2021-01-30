عناوين وأسرار الصحف الصادرة اليوم السبت 30-1-2021

العناوين

الأخبار

الإمارات تُطلق سراح عدد من المُعتقلين اللبنانيين: حرب البيانات تُعقّد تأليف الحكومة

ربع ما نأكله ملوّث جرثومياً

‫«ضريبة التضامن الوطني»: إبراء ذمة من أثروا من المال العام؟

‫قطاع التمريض في زمن الوباء: تعسّف المستشفيات مستمر… ويكبر!

البناء

فوج المغاوير يدخل طرابلس… وسجال عون والحريري يجدّد تعقيد المسار الحكوميّ

الحريريّ يحمّل الجيش المسؤوليّة… وميقاتي يلوّح بالأمن الذاتيّ

ماكرون يستجيب للسعوديّة لبنانيّاً وإقليميّاً فهل وصلت الرسالة؟

اللواء

طرابلس تجنح إلى التهدئة.. والحل بالأمان الإجتماعي وليس بالبهوارات السياسية!

السنيورة يحذر: التأخير بمبادرة إنقاذ تستند إلى الطائف يغري بالانقلاب على العيش المشترك

الجمهورية

الحسم للجيش

عون والحريري: ملاكمة سياسية.. وباريس تحضّر لزيارة ماكرون

الديار

حرب بيانات بين عون والحريري… ماكرون: سأزور لبنان وقادته لا يستحقون بلدهم

مُعطيات هامّة عن احداث طرابلس: موقوفون سابقون شاركوا… وهجوم مُمنهج

أسرار

النهار

تفاعلت الشائعات خلال الأحداث الدامية في طرابلس عن انتقال المواجهات إلى مناطق أخرى، وتردد أن شبكة منظمة أدارت العمليات في ظل غياب مدوٍّ للسلطة عن كل ما يحصل على الأرض.

راجت في الايام الماضية تجارة الات تزويد الاوكسيجين ما ادى الى تنافس في الاسعار خفض قيمتها من 1500 الى 500 دولار.

اللواء

جرت اتصالات عاجلة مع مسؤول كبير، للتخفيف من لهجة بيان ليلي، نوعي، قياساً على بيانات سابقة، تميزت بالتهدئة، والابتعاد عن الحساسيات!

تواجه مجموعات الحراك خلافات، لا تسمح لها بإطلاق تحركات شبيهة بتحركات 17ت1، مع اندلاع الانتفاضة، قبل أكثر من سنة!

استبعد مصدر مطلع تمكّن الفريق الحكم من النيل من موظف مالي رفيع، لاعتبارات شخصية وحمائية، تتجاوز المعادلة الداخلية، وتعقيداتها!

نداء الوطن

تمتنع وزارات معنية عن الإعلان عن أسماء التجار المستفيدين من أموال الدعم المخصص للسلع والمواد الغذائية، خلافاً للآلية التي أوجبت نشر لوائح بالأسماء والسلع والكميات المدعومة على مواقعها الالكترونية.

إرتفعت أسعار المنتجات التبغية بنسبة 30% عن التسعيرة المحددة من قبل إدارة حصر التبغ والتنباك خلال فترة الإقفال العام، في ظل غياب فاضح للجهات الرقابية المعنية.

يتردد أنّ موظفين في مؤسسة سياحية كبرى تبلغوا أنّ الادارة ستعمد إلى حسم ثلث رواتبهم بدءاً من شهر شباط المقبل بسبب تراجع ايرادات المؤسسة على نحو حاد.

الأنباء

تخبّط فاضح بين مرجعيات اساسية على خلفية تطورات خطيرة تمسّ السلم الأهلي.

أهداف غير واضحة تقف خلف قرار غير سياسي في ملف عابر للحدود.

المصدر: صحف