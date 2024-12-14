عناوين واسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم السبت 14-12-2024

العناوين

الاخبار:

– عراقجي عن سوريا والمخاض: فرصة لاحترام كل المكوّنات ومواجهة عدوان إسرائيل

– »المفوّضية« لا تستعجل عودة النازحين والمفقودون ينتظرون الحكم الجديد

– هل يُطيح جعجع جلسة 9 ك2؟

– اسرائيل في سوريا مشروع »حزام أمني« حتى التنف

– تعقيدات إضافية تعترض مفاوضات وقف

الديار:

– الدخان الابيض في 9 كانون الثاني؟

– صيغة لا غالب ولا مغلوب تحكم المرحلة المقبلة رئاسيا وحكوميا

– مرحلة انتقالية وانتخابات نيابية وبلدية وتعيينات شاملة… والقلق من سوريا

– هل يستطيع باسيل تعزيز دوره في المشهد السياسي؟

النهار:

– 9 كانون أولوية تصاعدية والقائد لا يزال “المتقدم” ؟

– الجيش السوري في حقبة آل الأسد: كيف كان ولماذا تحوَّل ولماذا انهار في حربه الأخيرة؟

– أي ضوابط قانونية لدخول سوريين فارين لبنان؟… اللجوء لا يحمي من المثول أمام المحاكم

*نـداء الـوطـن:*

– لم يصدّقوا أنه سيهرب ويتركهم

– يتامى الأسد: ماذا نفعل من بعدك؟

– ميقاتي حمل إلى الفاتيكان ملف “الأسرى اللبنانيين في إسرائيل”

تقرير دبلوماسي: الرئيس أهمّ من الرئاسة

– ساترفيلد لـ “نداء الوطن”: لبنان سيصنع قراراته.

– “الجمباز” الإيديولوجي يضع التكفيريين “في مواجهة الهلال الشيعي “المكسور”!!

اللواء:

– إلتزام عسكري صارم بترتيبات وقف النار.. بالهوادة أو تهاون

– جعجع يسعى لتكتيل النواب المسيحيين وشروط لفرنجية للخروج من السباق

– قلق عربي من تمدد “إخواني”.. وتواصل إيراني مع حكام دمشق

– سوريا في ساحات الاحتفال.. وقمح أوكراني بدل الروسي

– الحزب وواشنطن متقاطعان على إنهاء الفراغ .. وبولس يعدِل عن اجتهاده جلسة ٩ ك2 نصابها مؤمّن للإنتخاب وتفجيرها بيد جعجع!

– مافيات المصارف والمولِّدات والمياه إلى متى تستنزف اللبنانيين؟

الجمهورية:

– ميقاتي يلتقي البابا.. والفاتيكان يستعجل الرئيس.. *المهمّة الصعبة:* التوافق على المرشّح والنصاب

– النصاب مفتاح الجلسة والانتخاب

– الفاتيكان لرئيس يجمع اللبنانيين

– خطة الأسد للهروب.. خدع المقربين ومسؤولي

الاسرار

نداء الوطن:

-دعت مصادر دبلوماسية مطّلعة إلى رصد ما يجري في العراق، بعد سقوط نظام الأسد في سوريا، وتوضح هذه المصادِر أن الحكومة العراقية مطالبَة بإبعاد مَن وصفتهم “رجال إيران” عن مواقع القرار.

-لوحظ أن احزاب الممانعة في لبنان، والشخصيات التي كانت حليفة للنظام السوري، التزموا الصمت المطبق حيال الفظائع التي اكتُشفت في السجون السورية. أحد السياسيين السياديين علّق على هذا الصمت بالقول: ربما كانوا يعلمون.

-شوهِد أحد الوزراء السابقين، من جماعة النظام السوري، الذي كان موقوفاً بجرم المساعدة في أعمال إرهابية وخرج من السجن، يتناول الغداء في أحد المطاعم في مجمع تجاري. ولوحظ أن المواطنين أصابتهم الدهشة حين رأوه وامتنعوا عن إلقاء التحية عليه.

اللواء:

– حسب المطابخ الشغَّالة على انتخاب الرئيس، أفضت اللقاءات الأخيرة أن لا تقاطع إلى الآن على ترشح موظف كبير غير مدني، لا عند «الثنائي» الشيعي ولا حتى «الثنائي المسيحي».

-أجاب نائب في كتلة ديناميكية رداً على سؤال يتعلق بإمكان تأييد كتلته لترشيح حزب يميني معارض بـ «ضحكة عميق

– يدور في الكواليس المصرفية أن العمل سيُستأنف في مؤسسات الصيرفة فئة أولى، بدءًا من الأسبوع المقبل.

الجمهورية:

– كشف مسؤول كبير عن تطمينات أمنية من دولة عظمى بعدم وجود نوايا بالتدخل في الشؤون اللبنانية من حكام سوريا الجدد.

-تتخوف جهات عربية من توسيع دولة عدوة لتقدم قواتها في الداخل السوري مستغلة انهيار الدولة السورية

-يجري العمل لتسريع مشروع قانون يعالج مسألة حساسة لاحتواء أي حراك ميداني ممكن نتيجة واقع جديد في الجوار.

المصدر: وكالات