عناصر الجيش تنتشر في محيط سراي طرابلس وتطلب من المحتجين الابتعاد وعدم رمي الحجارة وقنابل المولوتوف باتجاه البوابة الرئيسية – موقع قناة المنار – لبنان
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January 29 2021 - 19:52

عناصر الجيش تنتشر في محيط سراي طرابلس وتطلب من المحتجين الابتعاد وعدم رمي الحجارة وقنابل المولوتوف باتجاه البوابة الرئيسية

منذ 52 mins 29 January، 2021
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