الجيش اللبناني: توقيف مواطنين إثنين لقيامهما بأعمال سرقة في برج البراجنة وطريق المطار – موقع قناة المنار – لبنان
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April 25 2025 - 20:04

الجيش اللبناني: توقيف مواطنين إثنين لقيامهما بأعمال سرقة في برج البراجنة وطريق المطار

منذ 2 ساعة 25 April، 2025
الجيش اللبناني
لبنان

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

“ضمن إطار عمليات الرصد والمتابعة الأمنية، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة برج البراجنة – الضاحية الجنوبية المواطن (ي.ح.) المطلوب لقيامه بأعمال السلب وتعاطي المخدرات، وذلك أثناء محاولته سرقة محتويات أحد المباني المتضررة في المنطقة من جراء العدوان الإسرائيلي.

كما أوقفت دورية أخرى من المديرية في منطقة طريق المطار – الضاحية الجنوبية، المواطن (ع.ش.) لقيامه بأعمال السرقة، وضبطت في حوزته عددا من المسروقات.

سلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص”.

المصدر: مواقع

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