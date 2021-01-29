إصابات ووفيات كورونا عالميا وعربيا

أظهر إحصاء لوكالة “رويترز” أن أكثر من 101 ‬مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و178376.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في كانون الأول/ديسمبر 2019.

وفي ما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الوفيات والإصابات:

– الولايات المتحدة: 429.661 وفاة، و25.661.892 إصابة

– الهند: 153.847 وفاة، و10.701.193 إصابة

– البرازيل: 220.161 وفاة، و8.996.876 إصابة

– روسيا: 71.651 وفاة، و3.793.810 إصابة

– بريطانيا: 103.126 وفاة، و3.743.734 إصابة

– فرنسا: 74.456 وفاة، و3.106.859 إصابة

– إسبانيا: 57.291 وفاة، و2.670.102 إصابة

– إيطاليا: 87.381 وفاة، و2.515.507 إصابة

– تركيا: 25.476 وفاة، و2.449.839 إصابة

– ألمانيا 52.523 وفاة، و2.170.741 إصابة

وفي ما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الوفيات والإصابات وترتيبها عالميا:

27- العراق: 12.800 وفاة، و593.541 إصابة

34- المغرب: 7.314 وفاة، و435.189 إصابة

38- السعودية: 6.204 وفاة، و362.488 إصابة

40- الأردن: 3.801 وفاة، و291.393 إصابة

42- الإمارات: 662 وفاة، و204.369 إصابة

43- لبنان: 2.553 وفاة، و289.660 إصابة

وتعتمد الوكالة في إحصاءاتها على بيانات وزارات الصحة وتصريحات المسؤولين الحكوميين في كل دولة.

المصدر: وكالة رويترز