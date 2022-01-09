إصابات كورونا عالميا حوالي 305 ملايين إصابة والوفيات حوالي 5.5 مليون

أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى نحو 305 ملايين إصابة، وإجمالي عدد الوفيات إلى أكثر من 5.4 مليون وفاة.

وبحسب بيانات الجامعة بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 304.925.937، وإجمالي الوفيات 5.484.091.

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ837.262 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 59.766.818.

تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ619.654 حالة وفاة، وإجمالي الإصابات 22.328.252.

في المرتبة الثالثة تأتي الهند بإجمالي وفيات 483.463 وإجمالي إصابات 35.368.372

وفي المرتبة الرابعة روسيا من حيث عدد الوفيات بـ309.041 وإجمالي إصابات 10.453.895.

وفي المرتبة الخامسة المكسيك بإجمالي وفيات 300.101 وإجمالي إصابات 4.083.118.

وسادسا البيرو بإجمالي وفيات202.981 وإجمالي إصابات 2.342.550.

وفي المرتبة السابعة بريطانيا بإجمالي وفيات 150.537 وإجمالي إصابات 14.422.067.

وفي المرتبة الثامنة إندونيسيا بإجمالي وفيات 144.127 وإجمالي إصابات 4.265.666

وفي المرتبة التاسعة إيطاليا بإجمالي وفيات 138.881 وإجمالي إصابات 7.281.297.

تلتها في المرتبة العاشرة إيران بإجمالي وفيات 131.847 وإجمالي إصابات 6.204.925.

المصدر: وكالة نوفوستي الروسية