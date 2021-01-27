ريابكوف: تمديد “ستارت” يُعد نجاحاً كبيراً للسياسة الخارجية لروسيا 

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف الأربعاء، أن “تمديد معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية (ستارت 3)، يعد نجاحا كبيرا للسياسة الخارجية لروسيا”. وقال ريابكوف، خلال كلمة أمام مجلس الاتحاد الروسي أن” تمديد المعاهدة لخمس سنوات يلبي تماما مصالح الأمن القومي لروسيا، وتم وضعه (التمديد) على أساس تكافؤ صارم”.

هذا وأجرى الرئيسان، الروسي والأميركي، أمس الثلاثاء، أول محادثة هاتفية بينهما حيث أعربا عن ارتياحهما بتبادل المذكرات الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق بشأن تمديد معاهدة الأسلحة الهجومية الاستراتيجية “ستارت3”.

إلى ذلك، أحال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الـ26 من الشهر الجاري، للغرفة السفلى من الجمعية الفيدرالية الروسية (الدوما) مشروع قانون للمصادقة على اتفاق تمديد معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية (التي تنتهي في الـ5 من شباط/فبراير القادم)، وفق ما أظهرت قاعدة بيانات المجلس، وذلك بعد وقت وجيز من إعلان نظيره الأميركي جو بايدن، رغبته بتمديد المعاهدة.

وصدَق البرلمان الروسي، خلال جلسته الأربعاء، على اتفاق تمديد معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الإستراتيجية مع الولايات المتحدة لمدة خمس سنوات أخرى.

المصدر: سبوتنيك