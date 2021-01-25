أ ف ب: لقاح موديرنا فعّال ضدّ النسختين المتحوّرتين البريطانية والجنوب إفريقية من كوفيد-19 – موقع قناة المنار – لبنان
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January 25 2021 - 15:58

أ ف ب: لقاح موديرنا فعّال ضدّ النسختين المتحوّرتين البريطانية والجنوب إفريقية من كوفيد-19

منذ 8 mins 25 January، 2021
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