تشاوش أوغلو يؤكد أن القراصنة الذين هاجموا السفينة التركية في نيجيريا لم يتواصلوا مع أنقرة ويشير إلى إجراء اتصالات لإنقاذ الأتراك المختطفين (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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January 24 2021 - 11:52

تشاوش أوغلو يؤكد أن القراصنة الذين هاجموا السفينة التركية في نيجيريا لم يتواصلوا مع أنقرة ويشير إلى إجراء اتصالات لإنقاذ الأتراك المختطفين (سبوتنيك)

منذ 53 mins 24 January، 2021
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