تشاوش أوغلو يؤكد أن القراصنة الذين هاجموا السفينة التركية في نيجيريا لم يتواصلوا مع أنقرة ويشير إلى إجراء اتصالات لإنقاذ الأتراك المختطفين (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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January 24 2021 - 11:52
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الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة
اليونان تعيد فتح مقر الإقامة السابق للعائلة الملكية في تاتوي للزيارات وبيع المنتجات الزراعية
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة
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الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
تشاوش أوغلو يؤكد أن القراصنة الذين هاجموا السفينة التركية في نيجيريا لم يتواصلوا مع أنقرة ويشير إلى إجراء اتصالات لإنقاذ الأتراك المختطفين (سبوتنيك)
منذ 53 mins
24 January، 2021
السفينة التركية في نيجيريا
تشاووش اوغلو
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