أنقرة تناقش مشاكل صفقة الحبوب مع لندن وواشنطن

أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أنه ناقش مشاكل تنفيذ صفقة الحبوب، والبنود المتعلقة بتصدير الحبوب الروسية، مع نظيريه الأمريكي، أنتوني بلينكن، والبريطاني جيمس كليفيرلي.

ووأوضح تشاووش أوغلو، أنه ناقش، خلال اجتماع وزراء خارجية دول حلف الناتو في بروكسل اليوم، ” صفقة الحبوب وتحديدا الجزء المتعلق بتصدير منتجات الحبوب والأسمدة الروسية، وكذلك القضايا المتعلقة بالبنوك والمدفوعات”.

وأضاف أوغلو أنه يعتزم مناقشة صفقة حبوب مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال زيارته لأنقرة غداً الخميس.

وتنص بنود صفقة الحبوب التي تم توقيعها بين روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، في الـ 22 من تموز/يوليو 2022، على نقل الحبوب والمواد الغذائية والأسمدة الأوكرانية من 3 موانئ أوكرانية بما فيها أوديسا عبر البحر الأسود، وإلغاء العقوبات المفروضة على تصدير المنتجات الزراعية والأسمدة الروسية.

المصدر: روسيا اليوم