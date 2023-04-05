تشاووش أوغلو: الاجتماع الرباعي لوزراء خارجية (روسيا إيران تركيا سوريا) سيعقد في موسكو

أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أن الاجتماع الرباعي لوزراء خارجية تركيا وروسيا وسوريا وإيران سيعقد في موسكو.

وأضاف أوغلو، في مؤتمر صحفي ببروكسل، أن “اجتماع الوفود على مستوى نواب وزراء الخارجية في موسكو (أمس) كان يصب في سياق التحضير لاجتماع وزراء الخارجية. وفي الفترة المقبلة ولعقد هذا الاجتماع الرباعي على مستوى وزارء الخارجية ننتظر دعوة الجانب الروسي..على الأرجح سيعقد الاجتماع في موسكو”.

يأتي ذلك في وقت سبق أن قالت فيه وزارة الخارجية الروسية إن نواب وزراء خارجية روسيا وإيران وسوريا وتركيا اتفقوا خلال اجتماع رباعي على مواصلة الاتصالات.

واجتمع أمس الثلاثاء معاونو وزراء خارجية سوريا وروسيا وإيران وتركيا، في موسكو، تمهيدا لعقد اجتماع على مستوى وزراء خارجية الدول الأربعة، لبحث تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق.

واستضافت روسيا في كانون الأول/ديسمبر الماضي، أول محادثات بين وزيري الدفاع التركي والسوري منذ 11 عاماً.

المصدر: روسيا اليوم