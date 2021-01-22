“تويتر” يعلق حساب الامام السيد علي الخامنئي (روسيا اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 22 2021 - 18:34

“تويتر” يعلق حساب الامام السيد علي الخامنئي (روسيا اليوم)

منذ 1 ساعة 22 January، 2021
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة