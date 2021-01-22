ظريف: واشنطن تعرقل تسديد ديون ایران للأمم المتحدة

وقال ظريف الجمعة لوکالة ارنا حول تعليق حق ايران بالتصويت في الجمعية العامة للامم المتحدة بسبب عدم تسديد اشتراك العضوية “كان علينا دفع 16 مليون دولار إلى الأمم المتحدة مقابل حق التصويت وتسديد جزء من المتأخرات المستحقة، وقد خصصت الحكومة الأموال وحددت مصدرها من الارصدة الايرانية المجمدة في كوريا الجنوبية، لكن الولايات المتحدة منعت ايداع الأموال في حساب الأمم المتحدة.

وكان الناطق باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك اكد ان “إيران ترغب في إيجاد وسيلة للمساهمة في ميزانية الأمم المتحدة. وثمة ظروف خاصة تجعل من الصعب تسديد هذه المستحقات لكننا نلحظ إرادة السلطات الإيرانية لمحاولة إيجاد حل”.