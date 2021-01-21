مصدر امني عراقي: ارتفاع حصيلة الاعتداء الانتحاري في الباب الشرقي وسط بغداد الى 8 شهداء و15 جريحا – موقع قناة المنار – لبنان
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January 21 2021 - 10:50
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الصحة التركية: تلقيح أكثر من مليون شخص ضد فيروس كورونا في أقل من أسبوع غالبيتهم من الطواقم الطبية
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الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة
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الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش يرحب بالتقدّم الملموس في الحوار الجاري بين طرفي النزاع في ليبيا
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وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
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الوكالة الفرنسية: أكثر من 80 مليون إصابة مؤكدة و1,76 مليون وفاة حول العالم بفيروس كورونا منذ ظهوره
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
مصدر امني عراقي: ارتفاع حصيلة الاعتداء الانتحاري في الباب الشرقي وسط بغداد الى 8 شهداء و15 جريحا
منذ 37 mins
21 January، 2021
العراق
تفجيرات العراق
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