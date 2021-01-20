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January 20 2021 - 17:54

إخلاء مبنى المحكمة العليا في واشنطن بسبب تهديد بوجود قنبلة

منذ 6 mins 20 January، 2021
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أخبار دولية - الولايات المتحدة

أفادت شبكة CNN الأمريكية بإخلاء مبنى المحكمة العليا في واشنطن بسبب تهديد بوجود قنبلة، وتوافد عناصر من الحرس الوطني على المبنى.

يذكر أن مبنى المحكمة العليا يقع في الشارع المقابل لمبنى الكابيتول، حيث سيؤدي الرئيس المنتخب جو بايدن اليمين الساعة 12 ظهرا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

وتجرى في العاصمة الأمريكية واشنطن اليوم مراسم تنصيب جو بايدن الرئيس الـ46 للولايات المتحدة.

ويختلف حفل تنصيب بايدن عن سابقيه بسبب الإجراءات الاستثنائية التي تم اتخاذها على خلفية جائحة فيروس كورونا والتوترات المتصاعدة في ظل حادث اقتحام الكابيتول في السادس من كانون الثاني/يناير على أيدي حشود من أنصار الرئيس دونالد ترامب.

المصدر: سي ان ان

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