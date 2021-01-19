الهيئة التأسيسية لنقابة عاملي المستشفيات الحكومية: ننتظر تحقيق الوعد بإعادتنا الى كنف وزارة الصحة وإلا سيبنى على الشيء مقتضاه

أشارت الهيئة التأسيسية لنقابة عاملي المستشفيات الحكومية في لبنان ببيان، الى أنه “في أوقات الحروب والكوارث والأوبئة والجوائح تتعطل المدارس والجامعات وتعلن الدول حظر التجوال تتوقف حركة الطيران والسفر وتتعالى صيحات التحذير “الزم بيتك واحم نفسك”، صيحات قد تصلح مع البعض ولكنها لا تصلح للعاملين في القطاع الصحي من أطباء وممرضين وفنيين وإداريين العاملين في المستشفيات الحكومية حيث يجدون أنفسهم في الصفوف الأولى “على خط النار”.

لفتت الى أن “العدوى التي قد يتعرض لها الأطباء والعاملون في القطاع الصحي تعد من القضايا الصحية المهمة والتي تفوق في تأثيرها قطاعات أخرى والأسباب لا تنتهي، منها أنهم ينتقلون بين المرضى، وبذلك قد يتسببون في نقل المرض إلى غير المصابين به، وأنهم يعودون إلى أسرهم، وقد يتسببون في نقل المرض إليهم، فضلا عن أن مسببات العدوى بالمستشفيات قد تتصف أحيانا بشراستها مما يجعل من حماية العاملين في القطاع الصحي من العدوى امرا بالغ التعقيد. ناهيك عن ان عددا لا يستهان به من العاملين في هذا القطاع قد فقدوا حياتهم جراء اصابتهم اثناء قيامهم بواجبهم الانساني”.

وأعلنت أنه “استنادا الى ما أوردناه وبما انه قد تم التواصل مع اعضاء لجنة الصحة النيابية الذين وعدوا بإقرار اعادة العاملين في المستشفيات الحكومية الى كنف وزارة الصحة، وقد شهدنا على وعد رئيس اللجنة الدكتور عاصم عراجي بوضع مشروع هذا القانون على طاولة البحث في اول جلسة للجنة، سنعطي فرصة تاريخية انسانية لاثبات حسن النوايا لدى جميع الفرقاء تجاه من حمى ودافع وقاتل باللحم الحي بالرغم من قلة الامكانات والتقديمات. وبناء عليه، سنبقي على اجتماعاتنا مفتوحة بانتظار تحقيق الوعود وسنكون حيث يجب ان نكون وسيبنى على الشيء مقتضاه في الوقت والمكان المناسبين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام