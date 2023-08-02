في حلقة من الخط الساخن في اعداد ديما جمعة بعنوان “المستشفيات الحكومية: عجز عن تأمين مستلزمات المرضى ورواتب الموظفين” تحدث مستشار وزير الصحة الخاص لشؤون المستشفيات الحكومية سهيل ريا عن واقع المستشفيات الحكومية في لبنان.

واكد السيد ريا في برنامج الخط الساخن ان تدهور الاوضاع الاقتصادية في لبنان انعكس على مالية المستشفيات الحكومية بما ان الكلفة التشغيلية بالدولار والمستشفيات الحكومية لا يحق لها ان تتقاضي من المرضى بدلات الاستشفاء إلا بالعملة الوطنية ولا شك ان من هذا الانهيار انعكس سلبا على قيمة رواتب الموظفين

“دور وزير الصحة د. فراس الابيض”

نتيجة تدهور الوضع الاقتصادي كان وزير الصحة اللبناني د. فراس الابيض حريص على مواكبة ومتابعة رواتب موظفي المستشفيات الحكومية من خلال زيادة علاوات غلاء المعيشة والحرص على ان يقبض الموظفون كل المستحقات دفعة واحدة وبدل النقل الذي اصبح 400 إلف ليرة لبنانية

“وضع موظفي مستشفى رفيق الحريري الحكومي”

في جولة ميدانية قامت بها الزميلة ديما جمعة على موظفي مستشفى رفيق الحريري الحكومي للإطلاع على ابرز واقعهم في ظل الازمة الاقتصادية اكد البعض منهم غياب وزارة الصحة عن تلبية مطالبهم المحقة وعدم التفات المعنيين الى همومهم الا عند الاضراب بالإضافة إلى عدم القدرة على صيانة العديد من المعدات وفقدان العديد من الادوية داخل المستشفى.

“واقع موظفي مستشفى صيدا والنبطية وزحلة الحكومية”

إيضا في جولة ميدانية قامت بها الزميلة ديما جمعة التقت بموظفين في عدد من المستشفيات ليتبين انهم ليسوا افضل حال من موظفي مستشفى رفيق الحريري الحكومي من ناحية التقصير بدفع الرواتب، غياب صيانة المعدات ، كلفة النقل المرتفعة.. وغيرها من الامور

“واقع مرضى مستشفى رفيق الحريري الحكومي “

واستمرت جولة الزميلة ديما جمعة على بعض المرضى في مستشفى رفيق الحريري الحكومي لتتعرف على معاناة المرضى وصعوبة التواصل مع الطبيب المعالج اضافة الى غياب المعدات الخاصة لاجراء بعض العمليات الجراحية، عدم توفير المياه ، اكياس النفايات ، ناهيك عن فقدان العديد من الأدوية وغيرها .

” مداخلة من مدير العام مستشفى رفيق الحريري الجامعي جهاد سعادة”

في مداخلة اكد مدير العام لمستشفى رفيق الحريري الجامعي جهاد سعادة ان كل مدخول مستشفى رفيق الحريري الحكومي بالليرة اللبنانية بينما مصاريف المستشفى التشغيلية هي بالعملة الاجنبية (من صيانة المعدات إلى الادوية..) وفي ظل تأخر الجهات الضامنة عن دفع مستحقاتها للمستشفى تعاني اليوم الادارة ازمة حقيقية في تأمين الكلفة المطلوبة لضمان استمرار العمل ودفع رواتب الموظفين

“رواتب موظفي مستشفى رفيق الحريري كيف دم دفعها؟”

كما اكد السيد سعادة انه بمجرد توفر الاموال يتم دفع رواتب الموظفين مباشرة واعطاء العلاوات لمدة شهرين واليوم تأخر دفع الرواتب بسبب تأخر جهات الضامنة عن الدفع كما اكد انه تم تحويل كل موازنة المستشفى لتغطية رواتب الموظفين ويجب على جميع المستشفيات الحكومية دفع رواتب موظفيها لشهر تموز بما فيها بدل النقل.