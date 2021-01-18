تخت روانجي: لا نستعجل اصدار الأحكام حول إدارة بايدن

أكد مندوب وسفير ايران الدائم لدى منظمة الامم المتحدة مجيد تخت روانجي، ان ايران “مصممة على مكافحة فيروس كورونا رغم الحرب الاقتصادية المفروضة من جانب امريكا عليها”، مضيفاً “اننا لا نستعجل اصدار الاحكام حول التزام ادارة بايدن بتعهدها في رفع الحظر (عن البلاد)”.

واضاف “تخت روانجي” في تغريدة نشرها عبر تويتير الاثنين، “لقد وصلتُ الى نيويورك اليوم قادماً من طهران”، متابعاً في معرض تعليقه على تصريحات الرئيس الامريكي المنتخب جو بايدن وعدد من كبار مسؤولي سياسته الخارجية حول الاتفاق النووي، “هل سيتخلى بايدن عن سياسة “الضغوط القصوى” اللاانسانية التي انتهجها ترامب، ويلتزم بوعوده عبر الغاء كامل الحظر؟”.

المصدر: ارنا