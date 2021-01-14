محمد عبد السلام: الذين راهنوا على ترامب وحمايته وتورطوا معه في حروب ظالمة عليهم ان يتحسسوا رؤوسهم ويسارعوا فورا لايقاف العدوان على اليمن بشكل كامل – موقع قناة المنار – لبنان
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January 14 2021 - 01:16

محمد عبد السلام: الذين راهنوا على ترامب وحمايته وتورطوا معه في حروب ظالمة عليهم ان يتحسسوا رؤوسهم ويسارعوا فورا لايقاف العدوان على اليمن بشكل كامل

منذ 1 ساعة 13 January، 2021
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