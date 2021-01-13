الخارجية الروسية: اتهام واشنطن لطهران بأنها ملاذ لتنظيم القاعدة لا دليل على صحته (روسيا اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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January 13 2021 - 11:18

الخارجية الروسية: اتهام واشنطن لطهران بأنها ملاذ لتنظيم القاعدة لا دليل على صحته (روسيا اليوم)

منذ 1 ساعة 13 January، 2021
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