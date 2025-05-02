مروان حمادة: دروز لبنان يؤيدون وحدة سوريا

قال عضو كتلة “اللقاء الديمقراطي” النائب مروان حمادة إن “ضمانات صمود اتفاق وقف حمام الدم في جرمانا وصحنايا موجودة من أهلنا هناك والحكومة السورية، أما الفريق الوحيد الذي لا نستطيع أن نضمنه فهو اسرائيل”.

ورأى حمادة في حديث له يوم الجمعة أن “هناك من يحاول زجّ الدروز في صراعات فيما أكثر الناس تحالفا مع السّنّة في سوريا وغير سوريا هم هذه الطائفة”، وقال “هناك عنصر جديد تدفع به الاستراتيجية الاسرائيلية عبر الحصول على منطقة في جنوب سوريا قد تمتد الى التنف ومن ثم الى العراق وهذا الأمر لن يقف في طريقه الا استعادة وحدة الطائفة ولجم التيارات التي تحاول اسرائيل بثها عبر المال أو الاغراء بقيام دولة”.

وأضاف حمادة “دروز لبنان يؤيدون وحدة سوريا، وبقاء الدروز في سوريا ولا دويلة درزية لا في سوريا ولا في أي مكان”، داعيا الى “التفاهم مع السلطة الموجودة هناك”، ولفت الى ان أن “الزعيم الاشتراكي وليد جنبلاط مستعد لزيارة سوريا مجددا اذا ما اقتضت الحاجة”.