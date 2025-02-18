الجماعة الإسلامية: يجب ممارسة كلّ الضغوط من أجل إخراج العدو الصهيوني

طالبت “الجماعة الاسلامية” في بيان لها، السلطة اللبنانية ب”معالجة هذا الأمر وممارسة كلّ الضغوط من أجل إخراجه وتحرير كل الأراضي اللبنانية والشروع فورا بإعادة إعمار ما هدّمه العدو من أجل تمكين الأهالي من العودة إلى قراهم وبلداتهم”.انه “بعد ورأت أنه بعد مرور فترة الستين يوما المتفق عليها ضمن اتفاق وقف إطلاق النار وبعد انقضاء الفترة الممددة بعدها ومع حلول الثامن عشر من شباط، خرق العدو الصهيوني الاتفاق منتهكا بذلك القرار ١٧٠١ وبقي محتلا أراضي لبنانية اجتاحها في عدوان أيلول بالإضافة إلى احتلاله لمزارع شبعا وتلال كفرشوبا”.

واشار البيان الى ” إن هذا السلوك من العدو الصهيوني، يؤكد نياته العدوانية وأطماعه داخل الأراضي اللبنانية ومخططاته التوسعية التي لن تتوقف بوقف إطلاق النار”، معتبرا “إن ما قام به العدو الصهيوني هو أكثر من خرق بل انقلاب على اتفاق موقع بينه وبين الدولة اللبنانية”، لافتا الى “إن ما قام به العدوّ الصهيوني هو أكثر من خرق بل انقلاب على اتفاق موقّع بينه وبين الدّولة اللبنانية”

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام