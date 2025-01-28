نواف سلام: أواصل مشاوراتي لتشكيل حكومة تكون على قدر تطلعات اللبنانيين

قال الرئيس المكلف تشكيل الحكومة في لبنان نواف سلام في تصريح له الثلاثاء “أواصل مشاوراتي لتشكيل حكومة تكون على قدر تطلعات اللبنانيات واللبنانيين وتلبي الحاجة الملحة للإصلاح”.

واضاف سلام “تعليقا على كل ما يتردد في الاعلام حول تشكيل الحكومة لجهة موعد إعلانها والاسماء والحقائب، يهمني ان أؤكد مجددا انني أواصل مشاوراتي لتشكيل حكومة تكون على قدر تطلعات اللبنانيات واللبنانيين وتلبي الحاجة الملحة للإصلاح ولن أتراجع عن المعايير والمبادئ التي أعلنتها سابقا”.

وتابع سلام “أعود وأؤكد ان كل ما يتردد عار من الصحة وفيه الكثير من الشائعات والتكهنات يهدف بعضها الى اثارة البلبلة، فلا أسماء ولا حقائب نهائية”، واوضح “أما بالنسبة الى موعد اعلان التشكيلة فإنني اعمل بشكل متواصل لإنجازها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام