توغلات وخروقات صهيونية في جنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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January 25 2025 - 09:34

توغلات وخروقات صهيونية في جنوب لبنان

منذ 32 mins 25 January، 2025
خروقات صهيونية
لبنان

أفاد مراسلنا في الجنوب عن سلسلة توغلات معادية نفذها جيش الاحتلال الصهيوني في عدة نقاط على الحدود.

وفي التفاصيل، تقدمت دبابات وآليات الاحتلال من بلدة حولا باتجاه أطرافها الغربية، وصولًا إلى مثلث وادي السلوقي (أكاسيا). كما رُصدت تحركات مشابهة من بلدة مركبا باتجاه بلدة طلوسة، على مشارف وادي السلوقي”.

وفي منطقة كفرشوبا، شهدت مرتفعاتها تقدمًا لآليات هامفي وجرافات ودبابات معادية باتجاه الحي الشرقي للبلدة، حيث عمدت القوات المتوغلة إلى إطلاق رشقات رشاشة باتجاه المنازل السكنية.

وأضاف أن”القوات المعادية المتوغلة تحركت بمحاذاة مواقع الجيش اللبناني، الذي استعاد تمركزه فيها قبل يومين، عقب انسحاب قوات الاحتلال من المنطقة”.

المصدر: موقع المنار

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