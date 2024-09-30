وزير خارجية فرنسا: مقترح وقف إطلاق النار بشأن لبنان لا يزال مطروحا

أكد وزير خارجية فرنسا جان نويل بارو من قصر الصنوبر في بيروت، أن “مقترح وقف إطلاق النار السابق بشأن لبنان لا يزال مطروحا”،

لافتا إلى أن “المسؤولين اللبنانيين يدعمون المبادرة الفرنسية – الأميركية”، وقال: “نحن نتواصل يوميا مع السلطات “الإسرائيلية”، وندعوها إلى اعتماد هذه المبادرة والامتناع عن اجتياح بري”.

وأشار إلى أن “ثمة حلولا ديبلوماسية في لبنان، رغم الضربات الإسرائيلية المكثفة التي تستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت”.

أضاف: “من غير المعقول أن يبقى البلد من دون رئيس للجمهورية، فنحن سنعزز دعمنا للجيش الذي يضمن الأمن الداخلي ووحدة لبنان”.

وتابع: “جئت لتقديم مساعدات طبية إلى للمدنيين الجرحى تمّ تنظيمها، بالتعاون مع المستشفيات والمنظمات غير الحكومية”.

المصدر: مواقع