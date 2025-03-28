بارو: فرنسا تراقب بقلق بالغ تجدد الضربات الإسرائيلية في لبنان

وزعت السفارة الفرنسية في بيروت يوم الجمعة تصريحا لوزير الخارجية الفرنسية جان نويل بارو حيث قال “تراقب فرنسا بقلق بالغ تجدد الضربات الإسرائيلية في لبنان”، وتابع “تدين بشدة الهجمات الصاروخية التي استهدفت إسرائيل من الأراضي اللبنانية صباح يوم 28 مارس/آذار، والتي أدت إلى الرد الإسرائيلي المستمر”، على حد زعمه.

وقال بارو “تدعو فرنسا جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنب التصعيد الذي من شأنه أن يشكل خطرا على استدامة وقف إطلاق النار المبرم في 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، في وقت تتواصل فيه الجهود الدولية لاستكمال الالتزامات التي تم التعهد بها في هذا الإطار”، واضاف “نحث الجانب الإسرائيلي على التحلي بالحكمة في رده وتجنيب السكان المدنيين المخاطر”.

ولفت بارو الى ان “فرنسا تظل ملتزمة بتنفيذ وقف إطلاق النار وتواصل اتصالاتها رفيعة المستوى مع شركائها الأميركيين والإسرائيليين واللبنانيين لتحقيق هذه الغاية”.

وكان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون قد استقبل في وقت سابق الجمعة نظيره اللبناني جوزف عون وبحث معه التطورات الراهنة.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام