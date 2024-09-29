الجيش اللبناني : أوقفت مديرية المخابرات تؤازرها وحدة من الجيش وأهالي منطقة جزين العدد الأكبر من أصل 132 سجيناً كانوا قد فرّوا من سجن جزين وتجري المتابعة لتوقيف بقية الفارين – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 29 2024 - 20:54

الجيش اللبناني : أوقفت مديرية المخابرات تؤازرها وحدة من الجيش وأهالي منطقة جزين العدد الأكبر من أصل 132 سجيناً كانوا قد فرّوا من سجن جزين وتجري المتابعة لتوقيف بقية الفارين

منذ 2 ساعة 29 September، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة