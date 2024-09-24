كتائب القسام تزف أحد قادتها الميدانيين خلال العدوان الاسرائيلي على لبنان

زفت كتائب الشهيد عزالدين القسام إلى أبناء شعبنا وجماهير أمتنا العربية والإسلامية، القائد الميداني القسامي حسين محمود النادر “أبو صالح” من جديدة مرجعيون – جنوب لبنان.

وأوضحت الكتائب في بيان أن الشهيد ارتقى ضمن معركة طوفان الأقصى، إثر عملية اغتيال نفذتها طائرات الغدر الصهيونية خلال العدوان الغاشم على لبنان الشقيق.

وقالت القسام “إننا إذ نزفُ شهيدنا البطل لنعاهد الله تعالى ثم نعاهد شعبنا وأمتنا على مواصلة طريق المقاومة، وستبقى دماء الشهداء نبراساً ينير لنا طريق التحرير ولعنات تلاحق هذا الكيان الهش حتى كنسه عن أرضنا ومقدساتنا بإذن الله تعالى”.

المصدر: الاعلام العسكري