المفتي قبلان: جريمة “إسرائيل” ضد لبنان لن تمر دون عقاب ساحق

قال “المفتي الجعفري الممتاز” في لبنان الشيخ أحمد قبلان “لا بد من إطفاء النار بالنار وكيد إسرائيل سيرتد عليها وتل أبيب تضع نفسها بقلب النار والكوارث”، ولفت الى ان “ما أعدته المقاومة لهذا اليوم كبير وجريمتها الإرهابية لن تمر دون عقاب ساحق”.

وأكد المفتي قبلان في بيان له الأربعاء ان “المقاومة بعديدها وعتادها قوة لا تعرف الهزيمة”، وتابع ان “العين على الشراكة القوية بين الصناعات الغربية أو التابعة لها وبين الموساد ورعاته الغربيين للنيل من رأس أعظم مقاومة بتاريخ العالم المعاصر”، وأشار الى ان “أهم ما في هذه اللحظة الأليمة قدرة المقاومة على التكيّف السريع وحضورها الكامل على الجبهات”.

وشدد المفتي قبلان على ان “حساب إسرائيل سيكون مدويا وسجلها الدموي سيحرقها”، وأكد ان “ما ينتظر إسرائيل مقبرة أبدية وانتقام يليق بقتلة الأنبياء وأعداء الإنسانية”، ورأى ان “الموساد ونتنياهو يدفعان إسرائيل نحو الهاوية وثأر المقاومة المدوي قريب”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام