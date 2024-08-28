مراسل المنار: استهدفت مدفعية العدو الصهيونية بلدة بليدا بقذيفتين مدفعيتين سقطتا على الطريق العام للبلدة بالقرب من مركز الدفاع المدني التابع للهيئة الصحية الإسلامية ما أدى إلى تضرر آليتين تابعتين للمركز كما وطالت الأضرار محطة المحروقات المجاورة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 28 2024 - 20:40

مراسل المنار: استهدفت مدفعية العدو الصهيونية بلدة بليدا بقذيفتين مدفعيتين سقطتا على الطريق العام للبلدة بالقرب من مركز الدفاع المدني التابع للهيئة الصحية الإسلامية ما أدى إلى تضرر آليتين تابعتين للمركز كما وطالت الأضرار محطة المحروقات المجاورة

منذ 1 ساعة 28 August، 2024
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