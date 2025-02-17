توجيهات من بلدية بليدا الى الاهالي العائدين الى منازلهم

أعلنت بلدية بليدا في جنوب لبنان في بيان لها مساء الاثنين ان “موعد العودة إلى البلدة بعد اندحار العدو الصهيوني، سيكون يوم غد الثلاثاء بعد دخول فرق الجيش إليها والتموضع فيها”.

وتوجهت البلدية الى الاهالي بالقول “لأجل سلامتكم يطلب منكم التقييد بالتوجيهات التالية: 1- سيتم اعتماد مسلك واحد للبلدة وذلك عبر مدخل بلدة عيترون (من أمام محطة وحيد حمد ) بعد أن يقوم الجيش اللبناني بفتح الطرقات وإزالة العبوات وإجراء مسح ميداني للأحياء والمنازل.

2- منع لمس الأجسام المشبوه والإبلاغ عنها فورا.

3- لن يسمح لغير اللبنانيين من الدخول إلى البلدة حاليا.

4- يمنع دخول بائعي الخردة تحت طائلة المسؤولية.

5- يمنع إخراج أو نقل أي أغراض من المنازل الا من خلال أصحابها وذلك بعد أخذ إذن صادر عن البلدية”.

واكدت البلدية انها ستكون بخدمة الاهالي بعد تجهيز مكان لمتابعة الأعمال.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام