لبنان | الطيران الحربي الإسرائيلي يشن سلسلة غارات على عدة مناطق في الجنوب

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي منتصف ليل الاربعاء الخميس سلسلة من الغارات المتتالية على عدد من المناطق في العمق اللبناني وجنوب لبنان.

وشملت الغارات المتزامنة التي نفذتها المقاتلات الحربية الإسرائيلية على جنوب لبنان بلداتالخيام، محيبيب، كفرشوبا، عيتا الشعب، راميا، كوثرية السياد، كفركلا، وادي العزية أطراف بلدة زبقين

وحلق الطيران الحربي الإسرائيلي في أجواء الضاحية الجنوبية لبيروت على مستوى متوسط فجر اليوم الخميس.

وكانت صافرات الانذار قد دوت في مراكز قوات الطوارئ الدولية “اليونيفيل” في جنوب لبنان قبيل شن الغارات الإسرائيلية. ولكن تبين لاحقا انها بسبب مناورة اجرتها قوات اليونيفيل بالمراكز.

المصدر: وكالات