المقاومة الإسلامية تستهدف مواقع العدو على الحدود الجنوبية

دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة هاجم مجاهدو ‏المقاومة ‏الإسلامية تجمعًا لجنود العدو ‏في موقع المرج بمسيرة انقضاضية وأصابوه إصابة مباشرة وأوقعوا فيهم إصابات مؤكدة.

واستهدف المجاهدون موقع المالكية بقذائف المدفعية واصابوه اصابة مباشرة.

كما استهدف مجاهدو ‏المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة 04:35 من بعد ظهر اليوم التجهيزات ‏التجسسية في موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة، بالأسلحة المناسبة وأصابوها ‏إصابة مباشرة مما أدى الى تدميرها.‏

المصدر: الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية