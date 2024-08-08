المقاومة الإسلامية تستهدف مواقع العدو على الحدود الجنوبية

دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية تجمعًا لجنود العدو في موقع المرج بمسيرة انقضاضية وأصابوه إصابة مباشرة وأوقعوا فيهم إصابات مؤكدة.
واستهدف المجاهدون موقع المالكية بقذائف المدفعية واصابوه اصابة مباشرة.
كما استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:35 من بعد ظهر اليوم التجهيزات التجسسية في موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة، بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة مما أدى الى تدميرها.
المصدر: الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية