المقاومة الإسلامية تستهدف مواقع العدو على الحدود الجنوبية – موقع قناة المنار – لبنان
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August 8 2024 - 18:16

المقاومة الإسلامية تستهدف مواقع العدو على الحدود الجنوبية

منذ 57 mins 8 August، 2024
المقاومة الإسلامية
لبنان

دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة هاجم مجاهدو ‏المقاومة ‏الإسلامية تجمعًا لجنود العدو ‏في موقع المرج بمسيرة انقضاضية وأصابوه إصابة مباشرة وأوقعوا فيهم إصابات مؤكدة.
واستهدف المجاهدون موقع المالكية بقذائف المدفعية واصابوه اصابة مباشرة.

كما استهدف مجاهدو ‏المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة 04:35 من بعد ظهر اليوم التجهيزات ‏التجسسية في موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة، بالأسلحة المناسبة وأصابوها ‏إصابة مباشرة مما أدى الى تدميرها.‏

 

المصدر: الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية

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